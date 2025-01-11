مؤشرات إيجابية لوجود تقدم واضح لصفقة محتملة بين المقاومة والاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل محمد البلبيسي أنه ومنذ الساعات الأولى لمساء يوم أمس وحتى الآن ينشر الإعلام التابع للاحتلال الإسرائيلي معلومات كبيرة ومتعددة على مختلف وسائل الإعلام حول وجود تقدم واضح لصفقة محتملة بين المقاومة الفلسطينية أي حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: لكن حتى الآن لم نلمس أي اختراق على أرض الواقع حول قرب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، ولكن المعلومات التي تصلنا هي معلومات إيجابية.

وبين أن هناك تكتم من حركة حماس أو حتى من الفريق المفاوض والوسطاء في الدوحة والقاهرة حول إصدار أي معلومة حول المفاوضات، وأضاف: لكن المعلومات هي إيجابية وتشير إلى أن هناك مرونة كبيرة من حماس للبنود التي وضعتها إسرائيل في الآونة الأخيرة، وأيضا هناك جدية من الفريق المفاوض التابع للاحتلال الإسرائيلي بعد الضغط الكبير من الولايات المتحدة الأميركية ومن الدوحة والقاهرة.

كما أشار إلى وجود مرونة أيضا في تقريب وجهات النظر بين الجانبين حول إنهاء الحرب، وتطبيق المرحلة الأولى الإنسانية، والوصول إلى تطبيق وضمانات، خصوصا مع وصول مبعوث ترامب إلى الدوحة لضمان تطبيق هذه المراحل على أرض الواقع.

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