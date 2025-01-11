كتائب القسام تنشر فيديو بعنوان "الوقت ينفد"

العالم _ فلسطين

واستجابت كتائب القسام لطلب زوجة أسير صهيوني لديها، بعد طلب زوجة الأسير من القسام نشر فيديو لزوجها للاطمئنان عليه.

الفيديو الذي تم نشره عبر منصة كتائب القسام على "تلغرام"، يتضمن العبارة "الوقت ينفد" بثلاث لغات هي العربية والعبرية والإنجليزية.

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وفي خلفية الفيديو، تظهر ساعة رملية، مما يشير إلى أن الوقت يمضي بسرعة، في تلميح إلى وضع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى القسام.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة قد نظمت تظاهرات واحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بعرقلة التوصل لصفقة مع حركة حماس.

وقال ممثلون عن عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يوم امس الجمعة إن الطريقة الوحيدة لإعادة المحتجزين لا تتم إلا عبر اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، داعين للتوقيع على هذا الاتفاق.

وأضاف الممثلون عن عائلات الأسرى، في مؤتمر صحفي بتل أبيب، أن الكثيرين قُتلوا نتيجة الضغط العسكري في قطاع غزة الذي يُعرّض حياة المحتجزين للخطر، مشيرين إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن حياة الاسرى، وليست حركة حماس.