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ايران تبدأ اليوم مناورات "اقتدار 1403" للقوات الدفاع الجوي للجيش

ايران تبدأ اليوم مناورات
السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

 تبدأ مساء اليوم السبت في ايران مناورات "اقتدار 1403" التي تجريها قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني، بمشاركة القوات الجوية للجيش في مناطق غرب و شمال ايران.

العالم - ايران

وتجري هذه المناورات قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني والتي تأتمر لقيادة شبكة الدفاع الجوي الشاملة في البلاد.

وستستخدم خلال هذه المناورات العديد من منظومات الدفاع الجوي المحلية الصنع، كما انها ستحاكي الساحة الحقيقية للقتال وستجري خلالها تمارين لمواجهة التهديدات الجوية والصاروخية والحرب الالكترونية.

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ويدخل الحفاظ على امن سماء البلاد وامن المراكز الحساسة والحيوية ضمن نطاق مهان قوات الدفاع الجوي، وستجري تمارين في هذا السياق خلال هذه المناورات.

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