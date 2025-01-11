ايران تبدأ اليوم مناورات "اقتدار 1403" للقوات الدفاع الجوي للجيش

العالم - ايران

وتجري هذه المناورات قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني والتي تأتمر لقيادة شبكة الدفاع الجوي الشاملة في البلاد.



وستستخدم خلال هذه المناورات العديد من منظومات الدفاع الجوي المحلية الصنع، كما انها ستحاكي الساحة الحقيقية للقتال وستجري خلالها تمارين لمواجهة التهديدات الجوية والصاروخية والحرب الالكترونية.

إقأ ايضا .. إيران تكشف عن جزء من مدنها الصاروخية والجوية + فيديو



ويدخل الحفاظ على امن سماء البلاد وامن المراكز الحساسة والحيوية ضمن نطاق مهان قوات الدفاع الجوي، وستجري تمارين في هذا السياق خلال هذه المناورات.