الاحتلال يشحن أشجار الزيتون اللبنانية المعمرة إلى الداخل المحتل + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل حسين عزالدين أن التطورات عقب اختيار الرئاسة اللبنانية تتزامن وتترافق مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي باعتداءات وتجاوزاته للقرار 1701 وأيضا عدم التقيد بوقف إطلاق النار.

وأوضح أنه وبالأمس كان هناك اعتداء موصوف بعدما نفذت إحدى الطائرات الإسرائيلية غارة على سيارة كانت تقل مدنيين لبنانيين في المنطقة الواقعة بين بلدتي طير دبة والعباسية ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص وجرح أربعة.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي و إضافة إلى ذلك لا زال مستمر بخروقاته وخاصة التفجير الذي يقوم به في العديد من القرى، منها كفر كلا و يارون و عيتا الشعب، وأيضاً مارون الراس التي دخلها جيش الاحتلال بالأمس بشكل أوسع، وتجولت دبابات المركافا داخل هذه البلدة مستغلة وقف إطلاق النار وصولا إلى تخوم مدينة بنت جبيل، وبين أن دبابات الاحتلال أطلقت عدة قذائف مدفعية باتجاه المدينة مرفقة برشقات رشاشة.

وأضاف أن: الأمر الآخر أيضا الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي هو السرقة الموصوفة للثروات اللبنانية وخاصة أشجار الزيتون المعمرة والتي يبلغ عمرها فوق الـ100 سنة من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة، وقد وثقت إحدى الصور شاحنات كبيرة تنقل هذه الأشجار إلى الداخل الفلسطيني المحتل.

وبين أن هذا بالاضافة إلى عرقلة جيش الاحتلال الإسرائيلي للجيش اللبناني من استمرار انتشاره وخاصة عند مثلث القوزع دبل علما الشعب عندما استحدث نقطة جديدة في هذا المكان التي تفصل بين القطاع الغربي والأوسط أي وصولا إلى بلدة عيتا الشعب.

وأكد أن جيش الاحتلال عرقل أيضاً دخول الجيش اللبناني من الناحية الجنوبية لبلدة عيطرون بعدما رفع سارية كبيرة وعليها علم الكيان الإسرائيلي في إحدى التلال، قبل أن تباشر لجنة الإشراف على الطلب من الجانب الإسرائيلي بإزالتها وتقدم الجيش اللبناني بشكل جزئي نحو بلدة عيطرون.

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