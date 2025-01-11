السبت ١١ يناير ٢٠٢٥
١١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..

اعادة افتتاح قسم الطوارئ والاطفال في مستشفى الرنتيسي بغزة

السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

وزارة الصحة بشمال غزة اعادت افتتاح قسم الطوارئ والأطفال في مستشفى الرنتيسي، بعد اغلاق الاحتلال الاسرائيلي بشكل تام مستشفى كمال عدوان التي كانت مخصصة للطوارئ والأطفال.

العالم _ مراسلون

تجولت كاميرا قناة العالم في مستشفى الرنتيسي التي ستكون ملجأ لكثير من الحالات الانسانية والأطفال.

وقال الدكتور أسامة ابو دية احد الاخصائيين في هذا المستشفى لقناة العالم: تم افتتاح هذا المستشفى لاستقبال حالات الاطفال للعلاج والقيام بواجبنا الانساني تجاه اطفالنا الذين يتم استهدافهم دائما من قبل قوات الاحتلال.

شاهد ايضا.. مراسل العالم في غزة.. قصة مستشفی كمال عدوان قد انتهت !

هذه رسالة جديدة للتحدي، هم يغلقون ونحن نقوم بالافتتاح، هكذا كانت تريد ان توصل رسالتها للاحتلال وزارة الصحة في مدينة غزة.

روابط ذات صلة

الصحة بغزة تعيد ترميم وافتتاح مستشفى العيون الوحيد في القطاع

بالفيديو.. شهادة مروعة لما فعله الصهاينة بمستشفى كمال عدوان بغزة