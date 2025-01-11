اعادة افتتاح قسم الطوارئ والاطفال في مستشفى الرنتيسي بغزة

العالم _ مراسلون

تجولت كاميرا قناة العالم في مستشفى الرنتيسي التي ستكون ملجأ لكثير من الحالات الانسانية والأطفال.

وقال الدكتور أسامة ابو دية احد الاخصائيين في هذا المستشفى لقناة العالم: تم افتتاح هذا المستشفى لاستقبال حالات الاطفال للعلاج والقيام بواجبنا الانساني تجاه اطفالنا الذين يتم استهدافهم دائما من قبل قوات الاحتلال.

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هذه رسالة جديدة للتحدي، هم يغلقون ونحن نقوم بالافتتاح، هكذا كانت تريد ان توصل رسالتها للاحتلال وزارة الصحة في مدينة غزة.