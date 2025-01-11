إحباط محاولة لتنفيذ تفجير داخل مقام "السيدة زينب (ع)" في دمشق

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وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، نقلًا عن مصدر في جهاز "الاستخبارات العامة"، أن "جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، نجح بإحباط محاولة لتنظيم "داعش" القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق".

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: "إن العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري".

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وأضاف المصدر: "نؤكد أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه".