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إحباط محاولة لتنفيذ تفجير داخل مقام "السيدة زينب (ع)" في دمشق

إحباط محاولة لتنفيذ تفجير داخل مقام
السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بإحباط محاولة لتنظيم "داعش" الإرهابي، لتنفيذ تفجير داخل مقام "السيدة زينب(س)" في محيط العاصمة السورية دمشق.

العالم _ سوريا

وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، نقلًا عن مصدر في جهاز "الاستخبارات العامة"، أن "جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، نجح بإحباط محاولة لتنظيم "داعش" القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق".

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: "إن العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري".

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وأضاف المصدر: "نؤكد أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه".

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