أهالي غزة يودعون جثمان الشهيد الصحفي سائد ابونبهان

العالم - مراسلون

مشاهد الوداع لم تتوقف يوما واحدا في غزة. هذا الشهيد هو سائد ابو نبهان، صحفي فلسطيني قتله الاحتلال الاسرائيلي برصاص قناص يوم امس في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات.

لم يكن سائد هو الشهيد الاول أو الاخير من جرائم الاحتلال الاسرائيلي، هناك اصرار واضح بقتل الكلمة والصورة، بقتل الصحفي وبقتل كل من يوثق جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

اكثر من 200 صحفي استشهدوا منذ اليوم الاول للحرب وايضا هناك انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل عمل الصحفي الفلسطيني في غزة وايضا صمت دولي مطبق لجرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرة الصحفية.

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سيورى الثرى الشهيد سائد ابو نبهان ولا نعلم الاحتلال الاسرائيلي سيغتال من من الطاقم الصحفي. الاحتلال يصر بقتل الصحفيين الفلسطينيين وقتل الكلمة وبإرهاق هذه الصورة التي تخرج الى العالم لتوثيق جرائمه منذ اليوم الاول لهذا الحرب.