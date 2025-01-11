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محمد بن سلمان يهنئ عون ويدعوه لزيارة السعودية

محمد بن سلمان يهنئ عون ويدعوه لزيارة السعودية
السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم السبت أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي وجه له دعوة رسمية لزيارة المملكة.

العالم-لبنان

وجاء في بيان الرئاسة أن "عون تلقى اتصالا من محمد بن سلمان ولي عهد السعودية أعرب له فيه عن تهنئة الملك سلمان بن عبدالعزيز وتهنئ سموه بإنتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية".

ووفق البيان، فقد "تناول الحديث آخر المستجدات وسبل تعزيز العلاقة الفريدة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية ولبنان".

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ووجه ولي العهد دعوة للرئيس عون لزيارة المملكة، حيث أكد الرئيس اللبناني أن السعودية ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية، تلبية لدعوة بن سلمان وإيمانا بدور السعودية التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه وتأكيدا لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه".

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