ميقاتي من دمشق: حسن الجوار واحترام السيادة أساس العلاقات بين البلدين

سوريا _العالم

ووصل ميقاتي اليوم إلى دمشق في أول زيارة لرئيس وزراء لبناني إلى سوريا منذ عام 2010.

وقال الجولاني خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع ميقاتي، إن سوريا ستقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، مضيفا أن أولويتنا في سوريا هي ترتيب الوضع الداخلي وضبط حالة الأمن وحصر السلاح بيد الدولة، ونحن نبحث مع لبنان قضايا كثيرة أبرزها ضبط الحدود.

وأكد الجولاني أن علاقات سوريا مع لبنان استراتيجية وطويلة الأمد وستبنى على أساسات سليمة.

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وقال: "ندعم خيارات التوافق اللبنانية لا سيما على صعيد انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وبيننا وبين لبنان مصالح مشتركة واستراتيجية".

بدوره، قال ميقاتي "بحثنا مع الجولاني العلاقات بين بلدينا والتحديات التي تواجه المنطقة وندعم تطلعات الشعب السوري وطالما كانت سوريا بخير فإن لبنان بخير".

وأضاف ميقاتي "لمست لدى الجولاني استعدادا لمعالجة ملف اللاجئين السوريين، ومن مصلحة البلدين مراجعة ملف اللاجئين السوريين بلبنان لأنه يضغط علينا وقد تفهم الجولاني أهمية الأمر".

وقال ميقاتي "تطرقنا إلى ملف ضبط الحدود البرية بين البلدين وسوريا تمثل البوابة الطبيعية للبنان إلى العالم العربي".