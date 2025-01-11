العاصمة السعودية تستضيف مؤتمراً وزارياً دولياً بشأن سوريا

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وكان بيان "اجتماعات العقبة" أشار إلى تأكيد الولايات المتحدة والمجموعة العربية للتواصل حول سوريا، والبحرين وفرنسا وألمانيا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، على الدعم الكامل لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها.

وعقدت المجموعة العربية للتواصل بشأن سوريا اجتماعاً في العقبة بالأردن، في 14 ديسمبر الماضي، مع الوزراء وممثلي تلك الدول والجهات لمناقشة التطورات الأخيرة في سوريا، وأصدروا بياناً مشتركاً، أكدوا فيه دعمهم الكامل للشعب السوري "في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخهم لبناء مستقبل أكثر أملاً وأماناً وسلاماً".

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وتشارك في المؤتمر دول مجلس التعاون كاملة، ولجنة الاتصال الموسعة ومنها العراق، الأردن، مصر، تركيا، لبنان، سوريا، بالإضافة إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا، وبحضور الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، والأمين العام لمجلس التعاون، والأمين العام للجامعة العربية، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.