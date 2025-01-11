الجيش السوداني يدخل ’ود مدني’ بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع

العالم - السودان

ويأتي دخول الجيش لمدينة ودي مدني، بعد سيطرته أمس، على محلية أم القرى التابعة لولاية الجزيرة بعد معارك عنيفة استمرت 3 ليال أمام قوات الدعم السريع.

وذكرت صحيفة "سودان تربيون"، أن "عشرات الآلاف في بورتسودان والقضارف وكسلا وعطبرة ومناطق أخرى يحتفلون في الشوارع باستعادة الجيش وحلفائه السيطرة على ود مدني"، كما "احتفل أهالي ود مدني باستعادة الجيش السيطرة على المدينة".

وأمس، أعلن قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل، المتحالف مع الجيش والمنشق عن قوات الدعم السريع، السيطرة على منطقة أم القرى "ودحر المليشيات"، فيما بثت منصات تابعة للجيش السوداني فيديو لانتشار الجيش في البلدة التي تبعد 40 كيلو متر عن ود مدني.

إقرأ أيضا..السودان على شفا كارثة إنسانية في ظل غياب حل سياسي في الأفق

وأطلق الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، عملية عسكرية في 8 يناير الجاري، تستهدف استعادة السيطرة على عاصمة ولاية الجزيرة ودي مدني.

وكانت قوات الدعم السيطرة قد أحكمت سيطرتها على الجزء الأكبر من ولاية الجزيرة في ديسمبر 2023، بما في ذلك عاصمة الولاية ودي مدني.