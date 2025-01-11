انتهاكات وتوغل اسرائيلي جديد في القنيطرة السورية

سوريا _العالم

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن الجيش الإسرائيلي ينوي إنشاء منطقة سيطرة بطول 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية ومجال نفوذ استخباراتي يصل لنحو 60 كيلومترا.

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وأضافت الصحيفة أن الآليات الهندسية الإسرائيلية عملت على شق طريق من الجولان السوري المحتل باتجاه النقاط العسكرية المحيطة بها في المنطقة.

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كما أفادت مصادر محلية بتوغل إسرائيلي جديد في موقع 'التلول الحمر' بريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا.