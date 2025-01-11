ضباط الاحتلال يفجرون مفاجأة.. هكذا تحصل ’القسام’ على الذخائر!!

العالم - الاحتلال

وأوضحت الصحيفة أن الذخائر غير المنفجرة توجد في أماكن لا يعمل فيها الجيش أو لا يصل إليها، خاصة في الآونة الأخيرة.

وذكرت أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدم تلك الذخائر “الإسرائيلية” غير المنفجرة في تصنيع عبوات ناسفة.

ووفقًا لضباط كبار، أطلق الجيش “الإسرائيلي” خلال الحرب عشرات الآلاف من الصواريخ على غزة، حيث أسقط سلاح الجو وحده نحو 30 ألف قنبلة في بداية الحرب فقط.

واستنادًا إلى الصحيفة الصهيونية، فإن حوالي 10% من هذه الصواريخ لم تنفجر، وأحيانًا تكون النسبة أعلى.

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وكانت وسائل إعلام صهيونية قد ذكرت أن كتائب القسام تستخدم القنابل “الإسرائيلية” غير المنفجرة في استهداف القوات “الإسرائيلية” المتوغلة في غزة.

وقالت إذاعة جيش لعدو إن الجيش قدّر أن المتفجرات التي يستخدمها المقاتلون في غزة مصنوعة جزئيًا من قنابل الجيش غير المنفجرة.

وسبق أن بثت كتائب القسام قبل أشهر قليلة مشاهد تُظهر إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين، وذلك عن طريق تفخيخ بصاروخ “جي بي يو”، وهو من مخلفات الجيش الإسرائيلي في عدوانه على القطاع.

وقال أحد مقاتلي القسام حينها: “بضاعتكم رُدت إليكم”، في إشارة إلى أن الصاروخ الذي تم تفجيره في القوة الصهيونية من ذخائر جيش الاحتلال التي لم تنفجر بعد إطلاقها.