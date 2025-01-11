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كتائب القسام تنشر فيديو بعنوان ’نتنياهو لم يقرر بعد’..

السبت ١١ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، مقطع فيديو جديد بعنوان "نتنياهو لم يقرر بعد.." وذلك ردا على فيديو نشرته زوجة الأسير "دفيد كونيو" الإسرائيلي، وطالبت فيه باللغة العربية رؤية زوجها في فيديو للاطمئنان عليه.​​​​​​​

العالم - فلسطين

وقالت القسام عبر الفيديو موجها حديثة للزوجة: نتنياهو لم يقرر بعد قد يكون الأسير مصابا أو مقتولا أو بصحة جيدة.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة قد نظمت تظاهرات واحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بعرقلة التوصل لصفقة مع حركة حماس.

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وقال ممثلون عن عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يوم امس الجمعة إن الطريقة الوحيدة لإعادة المحتجزين لا تتم إلا عبر اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، داعين للتوقيع على هذا الاتفاق.

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وأضاف الممثلون عن عائلات الأسرى، في مؤتمر صحفي بتل أبيب، أن الكثيرين قتلوا نتيجة الضغط العسكري في قطاع غزة الذي يُعرّض حياة المحتجزين للخطر، مشيرين إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن حياة الاسرى، وليست حركة حماس.

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