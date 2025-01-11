الاعلام العبري يعترف بمقتل 7 جنود وضباط وإصابة 33 آخرين في غزة

العالم - الاحتلال

وأشارت إلى أن 11 جنديا من بين المصابين الذين عرفت أعدادهم حتى مساء اليوم؛ وصفت جراحهم بالخطيرة والصعبة.

وذكر موقع "حدشوت حموت" العبري، أنه تم إجلاء أكثر من 33 جندي وضابط مصاب من غزة خلال اليوم والعديد من القتلى جراء حدثين أمنيين هناك.

وذكرت مصادر عبرية، أن حدثا "صعبا جدا" وقع اليوم في قطاع غزة ويكاد يكون حدثا غير مسبوق من حيث عدد القتلى والجرحى.

وأشارت المصادر إلى أن الجنود الـ7 قتلوا جراء تفجير عبوة ناسفة في نفق بغزة.

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ووفق منصات للمستوطنين، فإن 4 جنود من القتلى هم من لواء "ناحال" واثنين من كتيبة "نتساح يهودا" التابعة للواء كفير وقتيل من لواء "جفعاتي".

كما أكد موقع حدشوت بزمان العبري، مقتل 4 جنود وإصابة 2 بجروح حرجة جدا وإصابة 6 آخرين بينهم ضابط برتبة مقدم جراء استهداف آلية عسكرية لنائب قائد كتيبة في الجيش.