الإمارات تحدد موعد إفتتاح سفارتها في بيروت !!

العالم - لبنان



وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب آل نهيان عن "أمنياته بالتوفيق للرئيس اللبناني الجديد في مهامه والنجاح في مسعاه للنهوض بلبنان".



وأكد الرئيس الاماراتي "وقوف بلاده الى جانب لبنان وشعبه، والمساهمة في كل ما يعزز العلاقات بين البلدين وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

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وأشار آل نهيان إلى أنه "بعد انتهاء الاستحقاق الرئاسي وانتخابه على رأس الجمهورية اللبنانية، قررت الإمارات إعادة فتح سفارتها في بيروت، على أن يبدأ العمل فيها في أقرب وقت ممكن".



وسبق أن بعث محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و منصور بن زايد نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جوزيف عون.