الخارجية الإيرانية تدين استضافة فرنسا اجتماعا لزمرة إرهابية

العالم - ایران

واشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى التاريخ الإرهابي لهذه الزمرة، والذي تسبب في استشهاد آلاف الأبرياء وإصابة الآلاف الآخرين بجروح، كما لفت إلى تواطؤ هذه الزمرة مع نظام صدام حسين خلال العدوان العسكري الذي استمر ثماني سنوات على إيران.

وأكد أن استمرار وجود ونشاط عناصر هذه الزمرة في فرنسا يمثل انتهاكًا للالتزامات القانونية الدولية لفرنسا بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373. كما وصف هذا الأمر بأنه يتعارض مع "المبادئ الأساسية للقانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة".

وشدد بقائي على أن تهاون فرنسا وانتقائيتها في مواجهة الإرهاب يُعد "عملًا غير قانوني" يحمّل الحكومة الفرنسية مسؤولية دولية. كما وصف هذا السلوك بأنه مدان وغير مقبول أخلاقيًا ويتعارض مع معايير حقوق الإنسان.

وأضاف أن منح زمرة إرهابية الإذن بعقد اجتماع يمثل مشاركة واضحة في التحريض على العنف ونشر الكراهية والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، مشيرا إلى أن مثل هذا التصرف من قبل الحكومة الفرنسية يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ حقوق الإنسان والأسس القانونية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وفي الختام أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على ضرورة التزام جميع الدول بتعهداتها الدولية في مجال منع الإرهاب ومكافحته، والامتناع عن تقديم أي دعم لتنظيم الإرهاب وتمويله، داعيًا الحكومة الفرنسية إلى الوفاء بهذه الالتزامات.