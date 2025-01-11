قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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اعلام الاحتلال:اشتباكات عنيفة جدا بين الجيش والمقاومة ببيت حانون شمال غزة
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هآرتس: الجيش يؤكد قدرته على تنفيذ اي اتفاق ولو شمل انسحابا فوريا
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هآرتس: الجيش يصدق على خطة لسحب قواته سريعا من مناطق واسعة بغزة
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الاحتلال ينسف مباني سكنية في المناطق الشمالية لقطاع غزة
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مصادر عبرية: المئات يتظاهرون في حيفا للمطالبة بوقف الحرب واعادة الاسرى
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قيادي فلسطيني: نسير نحو انفراجة ما لم يعرقل نتنياهو المفاوضات الجارية
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قيادي فلسطيني: اقتربنا من اعلان اتفاق وقف اطلاق النار وابرام صفقة التبادل
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قيادي فلسطيني:المقاومة ابدت مرونة كبيرة وهناك مقاربات لنقاط الخلاف
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قيادي فلسطيني:مسار مفاوضات وقف العدوان تسير باتجاه ايجابي وبشكل كبير
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المشاط: لن نتسامح مع كل من يتحرك خدمة للعدو الاسرائيلي