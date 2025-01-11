انتشار الجيش اللبناني في قری جنوبية رغم استمرار الإعتداء الاسرائيلي

العالم - لبنان

ضمن مجريات تطبيق اتفاق وقف العدوان، بدأ الجيش اللبناني السبت بالانتشار داخل بلدة طير حرفا ووادي عين الزرقاء والبطيشية جنوبي لبنان.

وقد عاد الجيش اللبناني إلى مركزه في مثلث القوزح - عيتا الشعب الحدودية مع الاراضي المحتلة. وكانت دورية مؤللة من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل قد توجّهت في وقت سابق لإزالة السواتر الترابية في مثلث القوزح.

ميدانياً، انتشر الجيش اللبناني داخل بلدة رامية ونصب حاجزاً عند أطرافها الغربية لناحية مروحين، حيث ما يزال الاحتلال الإسرائيلي موجوداً.

وفي بلدة راميا تناقل ناشطون صور فيديو تظهر مستوى التدمير الممنهج الذي اعتمدته قوات الاحتلال الاسرائيلية في تلك البلدة وغيرها من البلدات الحدودية. تدمير أتى على كل شيء حتى باتت معه عودة المدنيين مستحيلة، مع التدمير الواسع للبنى التحتية من ماء وكهرباء ومنازل المدنيين، في صورة تحكي عن مستوى الاجرام الاسرائيلي.

وقد واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه للاتفاق، حيث قامت قوة إسرائيلية بنسف وتفجير عدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل. ونتج عن ذلك أصوات قوية تردّد صداها في العديد من المناطق الجنوبية. كما استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية سيارة مدنية بصاروخين في بلدة كونين الجنوبية، إلى ذلك، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على مواطنين كانوا يقومون بنقل الأثاث من منزلهم في عيترون.

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بالموازاة، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الدفاع المدني استطاع انتشال جثامين عدد من الشهداء من الخيام، بينما بدأت فرق الإسعاف والإنقاذ في الدفاع المدني اللبناني بمؤازرة الجيش، عملية رفع الأنقاض لانتشال جثامين شهداء ارتقوا خلال المواجهات الأخيرة مع جيش الاحتلال في الناقورة.

وفي سياق مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بحث قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عوده، في مكتبه بوزارة الدفاع اللبنانية، مع رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز ووفد من اللجنة، التطورات في الجنوب ومراحل تطبيق الاتفاق.