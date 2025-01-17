مسيرات يمنية حاشدة تبارك إنتصار الشعب الفلسطيني على الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

وقال مواطن يمني:" اليوم رسالتنا للشعب الفلسطيني أنكم رفعتم رؤوس الأمة بيّض الله وجوهكم وجزاكم الله عن محور الجهاد وعن العالم كله خير جزاء".

وقال مواطن اخر:" خروجنا اليوم هو تتويجا للإنتصار باذن الله ونجدد عهدنا، كما قال السيد الحوثي يوم أمس لغزة ولأهل غزة سنظل نقول لستم وحدكم..".

ومن مسيرات الشعب في المحافظات الحرة يؤكد اليمن حضوره المستمر في مواكبة مراحل تنفيذ الاتفاق مع اعلان الجهوزية المباشرة لإسناد الشعب الفلسطيني ان العدو فكر في ارتكاب مجازر اخرى.



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وقال مواطن آخر:"نبارك اليوم لأخواننا في غزة ولمحور المقاومة هذا الإنتصار الكبير على العدوان الاسرائيلي".



المشاركون في المسيرات رفعوا الشعارات والهتافات المعبرة إلى جانب العلمين اليمني والفلسطيني وصور القادة الشهداء على طريق القدس وأكد بيان المسيرات على اليقظة الدائمة لمواجهة كافة مخططات الأعداء.

التفاصيل في الفيديو المرفق...