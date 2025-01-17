شاهد حصيلة الضحايا الفلسطينيين في غزة منذ إعلان الإتفاق!

العالم – خاص بالعالم

وأوضح الدفاع المدني في غزة أن أكثر من 62 امرأة وطفلا اشتسهدوا خلال اليومين الماضيين فقط كاشفا عن أن نحو 10000 شهيد في قطاع غزة ما زالوا حتى الآن تحت أنقاض المنازل.



وزارة الصحة بغزة أعلنت عن استشهاد نحو88 فلسطينيا وإصابة نحو 190 آخرين جراء نحو أربع مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية مشيرة الى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 46876 شهيدا و110642 إصابة .

وقضى الاحتلال على هذه العائلة وعلى فرحتها بقرب دخول اتفاق وقف العدوان حيز التنفيذ كما فعل ويفعل مع عشرات العائلات والنازحين الفلسطينيين.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على منطقة القرم في جباليا شمالي قطاع غزة وعلى بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع وعلى خيمة للنازحين ومنازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

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كما قصف الاحتلال منازل على رؤوس ساكنيها في منطقة الجرن شمال مدينة غزة وبحي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة غزة.

وفيما كانت جرافات فلسطينية تشرع بفتح الطريق وإزالة الركام بمنطقة تل الزعتر في شمال القطاع دوت صافرات الإنذار في مستوطنة 'نير عام' بغلاف غزة.

وكشف إعلام الاحتلال عن أنه وللمرة الأولى في تاريخ الكيان ستتولى فرقتان عسكريتان المسؤولية للدفاع عن مستوطنات الغلاف مشيرا الى بدء جيش الاحتلال ترتيبات أمنية جديدة على حدود قطاع غزة.



كتائب شهداء الأقصى عرضت مشاهد لسيطرتها على مسيرة إسرائيلية كانت تقوم بمهام استخبارية في أجواء المنطقة الوسطى بقطاع غزة.



أما صحيفة هآرتس فأقرت قائلة إن الفلسطينيين أفضل شعوب الأرض في الدفاع عن وطنهم ولن ينتصر الكيان على قطاع غزة حتى لو قام باحتلال الشرق الأوسط.

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