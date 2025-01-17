لهذا السبب.. الكرملين يحذّر من نشر أصول عسكرية بريطانية بأوكرانيا!

العالم – خاص بالعالم

وزارة الدفاع الروسية أعلنت استعادة نحو ثلاثة وستين بالمئة من الأراضي التي سيطر عليها الجيش الأوكراني في منطقة 'كورسك' الروسية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين القوات الروسية والأوكرانية في المنطقة.

مؤكدة أنه من أصل ألف ومئتين وثماني وستين كيلومترا مربعا من الأراضي التي سيطر عليها الأوكراني في منطقة كورسك، تم تحرير 801 كيلوا مترا أي بنسبة 63.2 بالمئة من مساحة المنطقة.

الدفاع الروسية اتهمت أوكرانيا بشن هجوم على منطقة بيلجورود بستة صواريخ أتاكمز أمريكية الصنع، تم اعتراضها ولم تسفر عن وقوع قتلى أو جرحى أو أضرار.

وأضافت موسكو أنها سترد في كل مرة تطلق فيها أوكرانيا صواريخ أتاكمز أو صواريخ كروز من طراز ستورم شادو البريطانية الصنع على روسيا.

ودأبت كييف بالفترة الأخيرة على استخدام صواريخ بريطانية وصواريخ أمريكية من طراز هيمارس في ضرب المواقع الروسية.



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الكرملين حذر من أن أي نشر لأصول عسكرية بريطانية في أوكرانيا سيكون مصدر قلق لموسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه بالنظر إلى أن بريطانيا عضو في حلف شمال الأطلسي، سيشكل تقدم بنيتها التحتية العسكرية باتجاه الحدود الروسية مصدرا للقلق.

وأضاف بيسكوف أنه من الضروري إجراء تحليل أعمق لما سيحدث، وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رغبة أوكرانيا في نشر قوات حفظ سلام غربية في البلاد عند انتهاء الحرب مع روسيا.

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