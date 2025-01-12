الادارة السورية الجديدة: الشرع هنأ عون على توليه الرئاسة

وذكر بيان للإدارة السورية الجديدة أن "الطرفين أكدا خلال الاتصال على أهمية بناء وتطوير العلاقات الإيجابية بين سوريا ولبنان وتعزيز القواسم المشتركة التي تجمعهما".

وأكد الشرع خلال اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الذي يزور سوريا لأول مرة منذ 14 عاما أمس السبت، أن سوريا تقف على "مسافة واحدة" من اللبنانيين.

وأضاف: "نؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات السورية اللبنانية مبنية على الاحترام المتبادل"، مشددا على أنه "نسعى لتعزيز الأواصر الاجتماعية بين سوريا ولبنان".

ومن جانبه، قال ميقاتي: "ما يجمع سوريا ولبنان من حسن الجوار هو الأساس الذي سيحكم طبيعة التعاون في المرحلة المقبلة"، مؤكدا أن "سوريا هي البوابة الطبيعية للبنان على العالم العربي".

وقال ميقاتي "أخرج من اجتماعي مع الشرع مرتاحا لمستقبل سوريا ولمستقبل العلاقات اللبنانية السورية. لمست لدى الشرع حماسة لعودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم".

واختتم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حديثه قائلا: "سنتعاون مع سوريا لضبط الحدود البرية ومتابعة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".