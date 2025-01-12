أردوغان لا يستبعد ترشحه لولاية رئاسية جديدة

وحضر أردوغان يوم السبت اجتماعا حزبيا لحزب "العدالة والتنمية" في مدينة شانلي أورفا بجنوب شرقي تركيا.

وأثناء الاجتماع تحدث أردوغان مع المغني التركي الشهير إبراهيم تاتليس الذي سأله ما إذا يعتزم أردوغان الترشح للرئاسة مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.

ورد عليه أردوغان: "إذا كنت أنت مع ذلك، فأنا مع ذلك أيضا".

وسبق أن صرح كبير مستشاري الرئيس التركي محمد أوتشوم بأنه سيكون بإمكان الرئيس أردوغان الترشح للرئاسة مجددا في حال قرر البرلمان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في عام 2027.

وجرى في تركيا عام 2017 استفتاء على تعديل الدستور، ينص على حق رئيس الدولة لتولي المنصب خلال ولايتين متتاليتين. وفي مايو 2023 أعيد انتخاب أردوغان رئيسا لتركيا للمرة الثانية بعد إقرار التعديلات الدستورية، وذلك بعد ولاية أخرى له في منصب الرئاسة بين 2014 و2018، قبل التعديلات الدستورية التي حولت تركيا من جمهورية برلمانية إلى نظام رئاسي.