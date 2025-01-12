شاهد.. دمار مروع في طيرحرفا اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الجيش اللبناني بدأ الدخول إلى طيرحرفا في القطاع الغربي بعدما كان متمركزا على أطرافها لجهة شمع.

هذا، وكانت بلدية طيرحرفا قد أعلنت في بيان، أنه بعد التواصل والتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني إثر دخول وحداتها العسكرية والهندسية إلى البلدة عقب انسحاب جنود الاحتلال الإسرائيليين، تم إبلاغنا بالتريّث في موضوع دعوة الأهالي لدخول البلدة في الوقت الراهن".

وأضاف البيان: "وفق المعطيات الحالية، فإن وضع البنية التحتية المزري يحول دون الولوج إلى طيرحرفا والتنقل الطبيعي بين بيوتها وأحيائها، فالطرقات الرئيسية والفرعية شبه مدمرة وغير صالحة لتنقل السيارات على اختلاف أنواعها".

وذكرت أن شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات تضررت بشكل كبير مما يجعل مقومات الحياة حتى اللحظة غير ممكنة، ناهيك عن المخلفات القابلة للانفجار التي تركها الجيش الإسرائيلي مما يعرض سلامة العابرين للخطر.

وأهابت بلدية طيرحرفا بعدم المغامرة بتاتا في مسألة العودة حفاظا على سلامة الأهالي ولاتاحة الفرصة أمام فرق الجيش والدفاع المدني للقيام بواجبها في فتح الطرقات وانتشال جثامين القتلى، مشيرة إلى أنها ستصدر بيانا فور وصول التطمينات.