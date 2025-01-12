قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المدفعي مخيمي البريج والنصيرات وسط غزة
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قوات الاحتلال تقتحم منطقة المحاور بمدينة الخليل في الضفة الغربية
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية
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لواء متقاعد بجيش الاحتلال: 80% من قادة لواء جفعاتي قتلوا او جرحوا بالحرب
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وزارة الصحة في غزة: 4500 حالة بتر في الاطراف بالقطاع منذ بدء العدوان
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قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل في الضفة الغربية
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الاعلام الاميركي: الحرائق بجنوب كاليفورنيا دمرت أكثر من 12 الف منزل ومبنى
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قوات الاحتلال تقتحم قرية الباذان شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية
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قوات الاحتلال تقتحم نابلس من حاجز حوارة وقرية كفر قليل جنوب شرق المدينة
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وسائل إعلام اسرائيلية: سماع دوي انفجار في نهاريا والمناطق المحيطة بها