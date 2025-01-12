عضو بالإطار التنسيقي: الحشد يشكل خطرا على المشروع الصهيوني

العالم _ العراق

كما أكد الحياني أن المقاومة في العراق لا تزال قائمة، وأن محور المقاومة ما يزال قوياً، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تعتمد على جيوشها التقليدية في الحروب المستقبلية، بل ستستخدم أدوات أخرى.

كما كشف الحياني عن وجود هدنة غير معلنة بين الحكومة العراقية والفصائل.

اقرأ ايضا..السيد مقتدى الصدر: ’حرائق أميركا بلاء وآية من آيات الله’

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أشار الحياني إلى أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يمتلك معسكرات في محافظة الأنبار، محذراً من محاولات زعيم تنظيم "النصرة"، أبو محمد الجولاني، لتفجير مرقد السيدة زينب (عليها السلام) في سوريا.

اقرأ المزيد..قائد الثورة يثني على الحشد الشعبي بهذه الكلمات