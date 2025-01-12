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فيما محور المقاومة لا زال قويا..

عضو بالإطار التنسيقي: الحشد يشكل خطرا على المشروع الصهيوني

عضو بالإطار التنسيقي: الحشد يشكل خطرا على المشروع الصهيوني
الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

كشف عضو الإطار التنسيقي، محمود الحياني، في تصريحات صحفية يوم السبت، أن الحشد الشعبي أصبح يشكل خطراً كبيراً على المشروع الصهيوني في المنطقة.

العالم _ العراق

كما أكد الحياني أن المقاومة في العراق لا تزال قائمة، وأن محور المقاومة ما يزال قوياً، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تعتمد على جيوشها التقليدية في الحروب المستقبلية، بل ستستخدم أدوات أخرى.

كما كشف الحياني عن وجود هدنة غير معلنة بين الحكومة العراقية والفصائل.

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وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أشار الحياني إلى أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يمتلك معسكرات في محافظة الأنبار، محذراً من محاولات زعيم تنظيم "النصرة"، أبو محمد الجولاني، لتفجير مرقد السيدة زينب (عليها السلام) في سوريا.

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