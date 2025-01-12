آلاف الإسرائيليين يطالبون بإبرام صفقة تبادل شاملة لعودة الأسرى

العالم - مراسلون

وسط أجواء من الغضب وتزايد حالة عدم الثقة برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتحميله المسؤولية الكاملة لتأخر إتمام صفقة التبادل، الآلاف من الإسرائيلين يواصلون التظاهر بعدة مواقع داخل كيان الاحتلال منها تل أبيب وصولا إلى القدس المحتلة، مطالبين باستعادة الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وقال المحلل السياسي عبد اللطيف غيث: الحكومة والقيادة الإسرائيلية كانت تماطل في هذا الموضوع، ما أدى الى ازدياد الغضب الشعبي الإسرائيلي.

وعلى وقع المظاهرات التي تعم الشارع الإسرائيلي يجري رئيس حكومة الاحتلال مباحثات مع مبعوث الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب الذي وصل إلى القدس المحتلة والنقاش حول الدفع قدما للوصول إلى إعلان عن صفقة لتبادل الأسرى والتي وفق توقعات بعض مصادر إعلامية عبرية من المفترض الإعلان عن التوصل إلى صفقة عشية تنصيب الرئيس الامريكي ترامب.

وقال أستاذ القانون الدولي، محمد دحله: هذه المظاهرات ستزداد حدتها، أولا من أجل التوصل لصفقة تبادل أسرى وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وثانيا من أجل إسقاط الحكومة، سنرى مظاهرات صاخبة أكثر حدة وقوة من المظاهرات التي كانت حتى في فترة ما يسمى الإنقلاب الدستوري قبل عام ونصف.

وشهدت المظاهرات اعتداء من قبل أفراد الشرطه مستخدمة خراطيم المياه والهروات في محاولة لفض المحتجين الذين قاموا بإغلاق عدة محاور بتل أبيب والقدس المحتلة.

وتتواصل التظاهرات بالشارع الإسرائيلي رغم إعطاء الضوء الأخضر من قل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لرئيس الموساد للتوجه للدوحة، فسر هنا هذا القرار بأن هناك تقدم كبير حصل بالمفاوضات تقود للتوصل لإبرام صفقة تبادل. لكن هؤلاء لا يثقون ببنيامين نتنياهو...