آلاف ذخائر العدوان لم تنفجر والمقاومون يصنعون منها عبوات ناسفة

العالم _ فلسطين المحتلة

وذكرت صحيفة "معاريف" نقلاً عن ضباط كبار في جيش الاحتلال أن العديد من هذه الذخائر، التي أسقطها سلاح الجو الإسرائيلي، تزن طناً أو أكثر.

وأكد الضباط أن حركة حماس تقوم بإعادة تدوير الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة التي يتم العثور عليها، وتحويلها إلى عبوات متفجرة محلية الصنع.

اقرأ ايضا.. وحل غزة يبتلع دماء قوات الاحتلال!

كما أشارت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في وقت سابق إلى وجود كمية هائلة من القنابل غير المنفجرة المدفونة تحت الأنقاض في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن خبراء إزالة الألغام التابعين للوكالات الدولية يستعدون لمواجهة كارثة وشيكة، حيث أن "واحدة من كل 10 قنابل من الأسلحة التقليدية لا تنفجر عادة.

بالفيديو.. شاهد الإعلام الإسرائيلي يكشف الحصيلة الثقيلة لخسائر جيشه في غزة!