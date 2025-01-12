قناة العالم
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سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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العالم الرقمي
اقتصاد
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شهيد و6 جرحى بقصف مدفعية الاحتلال لمنطقة مدخل البريج وسط قطاع غزة
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شهيدان وعدد من الجرحى نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب غزة
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قصف مدفعي على شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
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الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمربع سكني شمال النصيرات منها مستشفى العودة
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قصف جوي ومدفعي للاحتلال على منطقة ابو العجين شرقي دير البلج وسط غزة
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قصف مدفعي وجوي للاحتلال بمحيط منطقة الفردوس بمواصي رفح جنوب غزة
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انطلاق مناورات الدفاع الجوي 1403 للجيش بمنشات فوردو وخنداب للابحاث
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مروحيات الاحتلال تطلق نيرانها شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
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شهيدان وجرحى بقصف مدفعي للاحتلال على البريج والنصيرات وسط غزة
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الاحتلال يعلن مقتل 10 ضباط وجنود بالمواجهات ببيت حانون الاسبوع الماضي