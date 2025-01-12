القسام ترد على أسيرة إسرائيلية سابقة طلبت معلومات عن زوجها

العالم - فلسطين

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، مقطع فيديو جديد بعنوان "نتنياهو لم يقرر بعد.." وذلك ردا على فيديو نشرته زوجة الأسير "دفيد كونيو" الإسرائيلي، وطالبت فيه باللغة العربية رؤية زوجها في فيديو للاطمئنان عليه.​​​​​​​

ويظهر مقطع فيديو مناشدة أسيرة إسرائيلية سابقة بالحصول على معلومات عن زوجها الأسير. وردت كتائب القسام على الطلب حيث كتبت بـ3 لغات العربية والعبرية والإنجليزية أنه بعد زيادة الضغط العسكري الإسرائيلي، فإنّ ديفيد قد يكون قتل أو أصيب أو بصحة جيدة، مشيرة الى أنّ القرار بيد نتنياهو.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة قد نظمت تظاهرات واحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بعرقلة التوصل لصفقة مع حركة حماس.