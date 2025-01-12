جنیف تستضیف غدا جولة مفاوضات بين ايران والترويكا الاوروبية

العالم - ایران

وافادت وكالة فارس ان مدينة جنيف ستشتضيف يومي الثانين والثلاثاء 12 و13 يناير/كانون الثاني، الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، بالإضافة إلى مساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وكانت الجولة الأولى من المحادثات قد عقدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعقدت الجولة الثانية في جنيف في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

قبل ذلك بيوم، أي يوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني، عقد اجتماع بحضور مساعجي وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي ومجيد تخت روانجي ومساعد مسؤول السياسة الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قد اوضح في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في 6 يناير/كانون الثاني الجاري إن المحادثات ستغطي مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك القضايا الإقليمية، والعلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، والقضية النووية، مضيفا: هذه المحادثات هي "استمرار عملية تم الاتفاق عليها مسبقًا". وهي خطوة أخرى في عملية الحوار بين إيران والترويكا الاوروبية، وتعد القضية النووية ورفع الحظر أيضا من بين المواضيع التي تمت مناقشتها في هذه المحادثات.