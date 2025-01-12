حصيلة ضحايا غزة دون عد المدفونين تحت الرکام

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وأفاد مراسل قناة العالم في خان يونس، محمد أبوعبيد نقلاً عن وزارة الصحة في قطاع غزة ان حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت الی إلى 46 ألفا و565 شهيداً و109 آلاف و660 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023".

ويؤکد التقرير الإحصائي اليومي للوزارة الخاص بضحايا العدوان الاسرائيلي المستمر على القطاع منذ 464 يوما، ان عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت إضافة إلى القتلى والجرحى، ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.