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مراسل العالم:

توغل ونسف وتجريف.. الاحتلال يستمر خروقات التهدئة بلبنان

الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث قام بتوغل جديد بمنطقة في بلدة الخيام إضافة الى نسف مبان عدة وغارات تستهدف السيارات بمناطق أخرى.

العالم - مراسلون

أفاد مراسل العالم في لبنان حسين عز الدين، أن الخروقات الإسرائيلية لا زالت مستمرة في القرى والمناطق اللبنانية الحدودية التي لا تزال تحت الاحتلال بعد العدوان الأخير، وخاصة بعد دخول القرى، مستغلة وقف إطلاق النار.

وأوضح مراسل العالم أن اليوم حصلت تفجيرات كبيرة حيث أكثر من 7 منازل في بيت عيتا الشعب نسفت بكاملها بعد دخول الجيش الإسرائيلي إلى أحياء هذه البلدة مستغلة وقف إطلاق النار.

وأضاف مراسل العالم أن الكيان الإسرائيلي توغل صباح هذا اليوم في منطقة سهل المري القريب من بلدة الخيام وبالإضافة الى الخروقات المستمرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي إن كان من خلال الغارات بالمسيرة التي تستهدف السيارات مثلما جرى في بلدة كونين التابعة لقضاء بنت جبيل بالأمس.

وأشار الى توغلات وإطلاق القذائف المدفعية من دبابات ميركافا باتجاه مدينة بنت جبيل.

وتطرق مراسل العالم الى أن هذه الأجواء ترافقت مع استمرار انتشار الجيش اللبناني في أكثر من منطقة أخليت من الاحتلال الاسرائيلي كبلدة طيرحرفا واللبوني وعيتا والناقورة.

ولفت مراسلنا الى انتشار الجيش اللبناني سيتم بدء من يوم غد باتجاه بلدات ميس الجبل وعيترون وربما يستكمل الانتشار الى بلدات مركبا وحولا.

كما أن الجيش الاسرائيلي قام بعمليات تجريف جديدة في منطقة الحورة القريبة من بلدة كفركلا والتي قضى من خلالها على معظم اشجار الزيتون والاشجار المعمرة في هذه المنطقة.

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