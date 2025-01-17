بعدمصادقة الكابينت الإسرائيلي لإتفاق غزة.. ماذا بعد؟

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ولفت مراسلنا إلى أن كل التوقعات تشير إلى أن بتسلئيل سموتريتش وزير مالية الإحتلال سيصوت إلى جانب الصفقة بعكس بعض التصريحات التي صدرت من هنا ومن هناك عن بعض اعضاء كتلته النيابية في أنهم لن يصادقوا على الصفقة.

ونوّه مراسلنا إلى أنه في كل الاحوال بداخل المجلس الوزاري وفي داخل الحكومة ستمر الصفقة، لكن ستبدأ مباشرة الصراعات بعد تمريرها مشيرا إلى أن هناك بعض الأنباء التي تحدثت أن بنيامين نتنياهو وعد بتسلئيل سموتريتش وزير مالية الإحتلال بالكثير من الوعود مقابل التصويت لصالح الصفقة، من بينها إطلاق يده في منطقة الضفة الغربية من أجل أن يقوم بعمليات استيطان وتوسيع استيطاني.

وأشار مراسلنا إلى أنه تم تنفيذ طلبه - بحسب الهيئة العامة للبث في كيان الإحتلال الإسرائيلي- بأنه تم العفو وإطلاق سراح المستوطنين الذين يتم اعتقالهم تحت ما يسمى بالإعتقال الإداري، وكل هذه وعود، ولكن الوعد الاهم كما تقول هيئة البث الاسرائيلية التي اعطي لسموتريتش أن نتنياهو مع انتهاء فترة الصفقة وهي 45 يوما" انه سيعود للقتال في قطاع غزة ، وهو الأمر الذي يجعل الأبواب مفتوحة ومشرّعة للصراعات في داخل هذه الحكومة.

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وكانت قد صادقت حكومة الإحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، رسميا على اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.



ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوما وتتضمن الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى من الفلسطينيين لكنه يقدّر بالمئات.

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