الجيش السوداني يحقق نصراً ساحقاً ويدخل عاصمة ولاية الجزيرة.. إليكم التفاصيل

العالم – خاص بالعالم

الجيش السوداني أشار في بيان إلى أن عناصر سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية سيطروا على مجمع الرواد السكني'، مشيرا إلى أن رجاله كبدوا ما وصفها ب'مليشيا التمرد خسائر كبيرة في الأرواح مع الالتزام بسلامة الممتلكات الخاصة والعامة طبقا للقانون الدولي وقواعد الاشتباك.

من جانيه تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان باسترجاع الأراضي التي استولت عليها قوات الدعم السريع، وذلك بعد سيطرة الجيش على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وقال البرهان إن النصر على المتمردين سيكون قريبا، موجها التحية للشعب والقوات المسلحة.

أما قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، فقد أكد أن خسارة مدينة ود مدني وسط البلاد لصالح الجيش السوداني، هي 'مجرد جولة في معركة طويلة'، مشددا على استمرار القتال لتحقيق أهدافه.



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حميدتي قال في تسجيل صوتي هو الأول بعد سيطرة الجيش السوداني على ود مدني، إن الحرب كر وفر، والجولات مستمرة. خسرنا جولة، لكن لم نخسر المعركة'، مشيرا إلى أن قواته 'مستعدة للاستمرار في القتال حتى 21 عاما إذا لزم الأمر فيما نحن نقاتلهم منذ 21 شهرا فقط.

وفي مدينة 'ود مدني' عاصمة ولاية الجزيرة، أعلنت الشرطة السودانية، أنها شرعت في اتخاذ اجراءات وترتيبات لازمة، لعودة خدماتها بصورة كاملة عقب إعلان الجيش تمكنه من الدخول إليها بعد أكثر من عام من سيطرة عليها قوات الدعم السريع عليها.

وقالت رئاسة الشرطة، في بيان، إنها ستعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى أحياء المدينة، وتنظيفها من كل مخلفات الحرب وآثار الخراب التي خلفتها قوات الدعم السريع.

ويرى الخبراء أن أهمية ود مدني تتجاوز موقعها الجغرافي لكونها تربط بين 5 ولايات سودانية، كما تعد المدينة الاقتصادية الأولى والثانية من جهة الكثافة السكانية في السودان.

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