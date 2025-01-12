شاهد لحظة هجوم سرايا القدس على قوة إسرائيلية بمخيم جباليا

العالم – خاص بالعالم

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي هاجمت قوة خاصة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في مخيم جباليا شمال شرقي القطاع، كما استهدفت دبابة ميركافاه متوغلة وسط مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع.

وقصفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالإشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في محور نتساريم جنوب غرب مدينة غزة بصاروخين من عيار مئة وسبعة ملمترات .

جيش الاحتلال ووفق ما سمح بنشره اعترف بمقتل نحوأربعمئة ضابط وجندي إسرائيلي داخل قطاع غزة منذ بدء العدوان البري.

اعتراف يأتي بعد ساعات من إقرار الاحتلال بمقتل أحد عشر جنديا وضابطا وإصابة نحو عشرين آخرين في بيت حانون خلال أسبوعين فقط ليصل عدد قتلى جيش الاحتلال شمالي القطاع إلى خمسين ضابطا وجنديا.



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وأعلن لواء المدرعات401 انسحابه من جباليا لإراحة الجنود بحسب ما قال بعد شهرين من القتال ومقتل قائده بانفجار عبوة ناسفة.

إعلام الاحتلال علق بالقول إن المقاومة الفلسطينية تصفع لواء ناحال وتكبده خسائر فادحة في بيت حانون شمال القطاع وإن الكيان غارق في وحل غزة ويدفع ثمنا باهظا من الدم كل يوم معتبرا أن آلاف الذخائر التي أسقطها سلاح الجو الاسرائيلي على القطاع غزة لم تنفجر وحماس استغلتها في تصنيع عبوات ناسفة.

وقال مراسل عسكري إسرائيلي إن جنود كيانه يموتون واحدا تلو الآخر يوما بعد يوم بعبوة أخرى وقناص آخر ومبنى آخر ينهار معتبرا أن غزة أصبحت فيتنام الخاصة بالكيان.



وفيما قالت صحيفة معاريف العبرية إن مقاتلي حماس المزودين بصواريخ مضادة للدبابات يتجولون شمال القطاع ويهاجمون جيش الاحتلال صرحت القناة الرابعة عشرة العبرية أن أسلوب العمليات العسكرية المطولة في شمال القطاع فشل فشلا ذريعا وأن رئيس أركان الجيش يتحمل مسؤولية ذلك.

وأكدت القناة أن حركة حماس نجحت في إعادة بناء قدراتها ووسعت من إطلاق الصواريخ نحو مستوطنات غلاف غزة هذا فضلا عن تزايد عدد القتلى من جيش الاحتلال بشكل ملحوظ مع مرور كل أسبوع.

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