ماذا تحمل زيارة ماكرون للبنان بعد إنتخاب عون؟

العالم – خاص بالعالم

ماكرون زار قصر بعبدا حيث كان في استقباله الرئيس اللبناني ثم عقد الطرفان اجتماعا ثنائيا انضم اليهما لاحقا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيسي حكومة تصريف الاعمال، نجيب ميقاتي والمكلف بتشكيل حكومة جديدة نواف سلام.

حيث بحث الجانبان في العديد من الملفات لا سيما تطورات المنطقة وبدا لبنان مرحلة سياسية بالاضافة إعادة الاعمار و القرار 1701 والخروقات الاسرائيلية المتكررة .

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:" فرنسا ساعدت لبنان انسانيا خلال الحرب، وهي مستعدة لاستكمال مساعدته في بسط سلطته على كامل أراضيه ضمن إتفاق وقف إطلاق النار".



وكان الرئيس الفرنسي وصل صباحا الى مطار بيروت وكان في استقباله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي تمنى أن تسهم مشاركة فرنسا في لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار في الضغط على كيان الاحتلال وقف انتهاكاته وانسحابه مع فترة انتهاء الستين يوما .





يشار الى ان زيارة ماكرون تزامنت مع زيارة الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتريش الى لبنان حيث سيلتقي بالمسؤولين اللبنانيين.



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وفي وقت كان غوترش يزور منطقة الناقورة لتفقد قوات اليونيفل في جنوب لبنان كانت خروقات العدو الاسرائيلي وقيامه بتفجيرات نفذها في عيتا الشعب واستباحة المسيرات الاسرائيلية تجري اثناء وجوده هناك.

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