شاهد/ إتفاق يبدأ بالإفراج عن 95 أسيرا فلسطينيا مقابل 3 إسرائيليين

العالم – خاص بالعالم

أشهر من المفاوضات، ومخاض عسير انهته ضربات المقاومة الأخيرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، ولد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في العاصمة القطرية الدوحة.

اتفاق قبل الطرفان بتطبيقه على ثلاث مراحل تمتد كل منها إلى ستة أسابيع، يبدأ من يوم الأحد التاسع عشر من يناير كانون الثاني الجاري، حيث سيفرج الاحتلال عن95 أسيرا فلسطينيا مقابل ثلاثة أسرى إسرائيليين وفق الاعلام العبري كخطوة أولى.

موقع أكسيوس الأميركي نقل عن عضو في مجلس الوزراء الأمني أن 24 وزيرا صوتوا لصالح الاتفاق، في حين عارضه ثمانية وزراء. على رأسهم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الذي هدد بالانسحاب من الحكومة.

الاتفاق نص في مرحلته الأولى على الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا، على أن يفرج الاحتلال عن 737 معتقلا فلسطينيا، وفق ما أعلنته وزارة عدل الكيان؛ التي نشرت قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى. كما تضمن الاتفاق بندا يؤكد على تحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.



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حماس أكدت أن طوفان الأقصى قرب زوال الاحتلال، وأن المقاومة أرغمت حكومة نتنياهو على وقف العدوان، بعد إفشال الاحتلال من تحقيق أهدافه العدوانية.



وأوضحت الحركة أن آلية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ستعتمد على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم الاحتلال. فيما ذكرت مصادر أن حماس اشترطت هدوءا قبل ثمانية وأربعين ساعة من بدء الاتفاق، بما يسمح لتتمكن من تسليم الأسرى لديها في يومه الأول وفق الاتفاق.

إذاعة جيش الاحتلال وفي سبيل عدم حصول سبعة أكتوبر اخرى، أوضحت أن الجيش وضع خطة دفاع جديدة في منطقة غلاف غزة تشمل تعزيز منظومة الدفاع على طول الحدود، وتتضمن الانسحاب التدريجي، خلال تنفيذ الاتفاق.

وسائل اعلام إسرائيلية تحدثت عن أن الجيش سيعدل انتشاره وينسحب تدريجيا من النقاط والطرق في قطاع غزة وفقا للاتفاق.

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