شاهد.. الإحتلال يفرض ظروفا معيشية كارثية على الفلسطينيين في غزة !

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وأوضح المرصد أن الكيان مستمر في استخدام سياسات القتل التدريجي والبطيء من خلال فرض حصار غير قانوني بشكل شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.



وفيما وثق المرصد استشهاد نحو مئة وعشرة فلسطينيين وإصابة أكثر من تسعمئة آخرين منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة حذر من أن آلاف المرضى والمصابين في القطاع مهددون بالموت بسبب استمرار حرمانهم من السفر لتلقي العلاج لافتا الى استمرار الاحتلال في منع إعادة تأهيل المستشفيات أو إدخال احتياجات المستشفيات الأساسية من أجهزة طبية وأدوية ومستهلكات طبية ومولدات الكهرباء والوقود ومحطات الأكسجين.



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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من جهته فند خروقات الاحتلال لبنود البروتوكول الإنساني وعدم التزامه بها رغم مرور عشرين يوما على دخول الاتفاق حيز التنفيذ ورغم وضوح بنوده وتحديد الاحتياجات والأولويات والمواقيت مؤكدا أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع لا تزال تتدهور بشكل خطير وتفاقم معاناة أكثر من مليونين وأربعمئة ألف إنسان.



وطالب المكتب الوسطاء بالضغط لإلزام الاحتلال بتنفيذ ما ورد في الاتفاق داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته وعدم الاكتفاء بدور المتفرج على هذه المأساة الإنسانية مطالبا بالإسراع بعقد مؤتمر دولي لاعادة اعمار القطاع غزة وتوفير كل الاحتياجات الانسانية التي يحتاجها تثبيتا لصموده ولإفشال مخططات الترحيل والتهجير.

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