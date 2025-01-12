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وزير الثقافة الإيراني لقناة العالم:

نتطلع إلى تطور ملحوظ في العلاقات الإيرانية المصرية + فيديو

الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الثقافة الإيراني عباس صالحي أن طهران تتطلع إلى تطور ملحوظ في العلاقات الإيرانية المصرية، واصفاً اللقاءات التي تمت بين الرئيسين الإيراني والمصري في القاهرة بالإيجابية.

العالممراسلون

ورداً على سؤال لمراسلة قناة العالم قال سيدعباس صالحي إن: اللقاءات التي تمت بين الرئيس مسعود بزشيكان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة كانت إيجابية وسنشهد تطورا ملحوظا في هذه العلاقات مستقبلا التي ستلقي بظلالها على المجال الثقافي.

وأضاف أن هناك تواصلا جيدا قد بدأ على المستوى السياسي.

كما قال قال وزير الثقافة الإيراني إن هناك تواصل في المجال الثقافي بين البلدين لكنه يبقى في حده الأدنى حاليا، مضيفاً: نأمل في ظل الظروف السياسية المواتية أن نشهد تطورا ملحوظا في هذا المجال.

وشدد صالحي على أن طهران والرياض تسعيان إلى توسيع علاقاتهما الثقافية، موضحا أن العلاقات الإيرانية السعودية في المجال الثقافي ستكون في إطار مؤسسة الحج وبأبعاد مختلفة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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