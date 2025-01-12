الجيش السوداني يسيطر على مجمع الرواد السكني في الخرطوم

العالم _ السودان

وقالت القوات المسلحة السودانية، في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»: «سيطر أبطال سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية على مجمع الرواد السكني بشمال غربي الخرطوم، وكبدوا ميليشيا التمرد خسائر كبيرة في الأرواح، مع الالتزام بسلامة الممتلكات الخاصة والعامة طبقاً للقانون الدولي وقواعد الاشتباك».

وكانت هيئة قيادة القوات المسلحة أعلنت سيطرة قواتها، أمس (السبت)، على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط البلاد، وتحرير بعض الأسرى، حيث صدرت توجيهات بتأمين ترحيلهم وتسليمهم إلى أسرهم.

واعترف قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) بهزيمة قواته وخسارتها ود مدني، قائلاً إن قواته «خسرت جولة ولم تخسر معركة».

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وأكد حميدتي في تسجيل صوتي، أمس، أن قواته ستعمل على استعادة ود مدني مرة أخرى.

يذكر أن السودان يشهد صراعاً على السلطة بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو منذ أبريل (نيسان) عام 2023، تسبب في أزمة إنسانية ونزوح للسودانيين داخل البلاد وخارجها.