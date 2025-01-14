عشرات الشهداء والجرحى بغارات الإحتلال على خيام النازحين ومنازلهم!

العالم – خاص بالعالم

هذان الطفلان الصغيران قتلهما الاحتلال منذ ساعات قليلة باستهدافه خيمة للنازحين على تبة النويري غرب النصيرات وسط قطاع غزة.



شهداء وجرحى اسقطتهم غارات الاحتلال الجوية الحاقدة والغادرة على خيام النازحين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وفي منطقة الزوايدة بدير البلح وفي حي الرمال وعلى دوار فلسطين غرب مدينة غزة.



وهذه المشاهد وثقت غارة عنيفة للاحتلال على مصنع الزجاج في مخيم المغازي وسط القطاع غزة وعلى منازل المواطنين شرقي وجنوبي خانيونس.

أما هذا الطفل الصغير فكان الناجي الوحيد بعد ان استشهد والديه وشقيقه في مجزرة حي المنار شرقي مدينة خانيونس.



أكثر من أربعة مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الماضية وصل منها للمستشفيات أكثر من واحد وستين شهيدا وأكثر من مئتين وثمانين مصابا أما عدد الصحفيين الفلسطينين الذين استشهدوا منذ بداية العدوان وحرب الإبادة فوصل الى مئتين وخمسة صحفي وصحفية بحسب وزارة الصحة في غزة.



المكتب الإعلامي الحكومي ناشد المواطنين بالتأهب التام أثناء التنقل بين المناطق والمحافظات وأماكن النزوح وأخذ المعلومات والإعلانات ومواعيدها من مصادرها الفلسطينية الرسمية محذرا من الاقتراب من المنازل المقصوفة والمهدمة خشية الانهياركما حذر من الاقتراب من بقايا الأسلحة التي لم تنفجرمنبها إلى ضرورة الحذر في كافة تحركات الفلسطينيين والابتعاد عن التجمعات التي قد تكون هدفاً للاحتلال.



وليس بعيدا عما أحدثه الاحتلال في القطاع تداول أمريكيون صورا لغزة والدمار الشامل فيها مقارنين إياها بصور لولاية لوس أنجلوس قائلين أمريكا انفقت 28 مليار دولار على حرب الابادة في غزة خصمت من أموال الاطفاء فاحترقت ممتلكات بـ 150 مليار'.

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