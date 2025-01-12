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سرايا القدس تستهدف منزلا تحصنت به قوة خاصة صهيونية في جباليا

الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي مشاهد من إغارة مجاهديها على منزل كانت تتحصن بداخله قوة خاصة صهيونية في مخيم جباليا.

العالم _ فلسطين

ونشرت سرايا القدس في المقطع استهداف آلية (ميركافاه) صهيونية متوغلة وسط مشروع بيت لاهيا.

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كما اعلنت سرايا القدس في وقت سابق من اليوم قصف موقع قيادة وحدة الهندسة لجيش الاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ (107)، بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل.

وتواصل سرايا القدس، بالتعاون والاشتراك مع الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه ضد المواطنين وتوقع بصفوفها خسائر مادية وبشرية فادحة.

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