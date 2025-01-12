سرايا القدس تستهدف منزلا تحصنت به قوة خاصة صهيونية في جباليا

العالم _ فلسطين

ونشرت سرايا القدس في المقطع استهداف آلية (ميركافاه) صهيونية متوغلة وسط مشروع بيت لاهيا.

شاهد ايضا.. بعد عام من العدوان.. المقاومة مازالت تسطر أروع الملاحم في غزة

كما اعلنت سرايا القدس في وقت سابق من اليوم قصف موقع قيادة وحدة الهندسة لجيش الاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ (107)، بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل.

وتواصل سرايا القدس، بالتعاون والاشتراك مع الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه ضد المواطنين وتوقع بصفوفها خسائر مادية وبشرية فادحة.