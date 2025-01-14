بن غفير يحث سموتريتش على الإستقالة.. إذا حدث هذا الأمر!

العالم – خاص بالعالم

ففي الوقت الذي يتحدث فيه المشاركون في مفاوضات الدوحة عن وضع اللمسات النهائية على الاتفاق، بدأت تتحرك أصوات معارضة لهذا الاتفاق من وزراء في حكومة الاحتلال في محاولة لإفشاله

حماس قالت إن محادثات وقف إطلاق النار وصلت إلى مراحلها النهائية، وأعربت عن أملها في أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل.

كذلك قطر أكدت بدورها قريب التوصل الى اتفاق شامل مشيرة الى أن المفاوضات تركز على التفاصيل الأخيرة؛ وذلك بعد تجاوز العقبات الرئيسية في الخلافات.

وسائل اعلام عبرية ومن بينها صحيفة هآرتس أيضا تحدثت عن قرب التوصل إلى نتيجة إيجابية مشيرة إلى أن تل أبيب اتخذت قرارها تحت ضغط أميركي شديد، وهي الآن مستعدة للإعلان عن الاتفاق، حتى قبل تنصيب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة.

وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية وغربية فإن تل أبيب ستدفع ثمنا باهظا في تلك الصفقة التي ستدفعها الى التخلي عن أحد أهداف حربها المتمثل بالقضاء على حركة حماس اضافة الى تقديم تنازلات بالانسحاب من محوري فلادليفيا ونتساريم في غزة .

وهو ما يفسر تحرك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وحثه لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على الاستقالة من الحكومة بشكل متزامن في حال التوقيع على صفقة الاستسلام حسب تعبيره

وما بين الضغط الأميركي وتحذيرات حلفائه يحاول نتنياهو الخروج بأقل الخسائر في محاولة لإقناع سموتريتش وبن غفير على عدم تفكيك حكومته، وهو مافشل به حتى اللحظة .

وفي محاولة لتبرير أي فشل لنتنياهو في التوصل الى اتفاق قال وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن أن الكرة الآن في ملعب حماس، مشيرا الى أن مصر وقطر توصلتا إلى صيغة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار.

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