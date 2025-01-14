شاهد/ الجيش الأوكراني يعلن استهداف مصنع كيميائي عسكري روسي

العالم – خاص بالعالم

الجيش الأوكراني أعلن أن صواريخه ضربت مصنعا كيميائيا روسيا يصنع وقود الصواريخ والذخيرة في منطقة بريانسك الحدودية. وأكد أن الضربات كانت الأكبر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل ثلاث سنوات.

وفي بيان لها قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قوات الدفاع الأوكرانية نفذت ضربات هي الأكبر ضد أهداف عسكرية على مسافة 200 إلى1100 كيلومتر في عمق روسيا.

من جانبه أفاد الجيش الروسي أن أوكرانيا أطلقت صواريخ غربية باتجاه أراضيها في هجومها الذي أعلنت كييف أنه استهدف مصنعا عسكريا.



وفي السياق قال مسؤولون ووسائل إعلام في روسيا، إن أوكرانيا شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصواريخ على مناطق روسية مما أدى إلى إلحاق أضرار بمصنعين على الأقل وإجبار المدارس على الإغلاق في مدينة كبيرة بجنوب البلاد.



وذكرت مصادر روسية أن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من مئتي طائرة مسيرة أوكرانية، وخمسة صواريخ باليستية من طراز أتاكمز أميركية الصنع.

وإلى ذلك نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية سيطرت على قريتيين في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وبعيدا عن الميدان حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روته، من أن أوكرانيا ليست حاليا في موقع قوة لبدء مفاوضات سلام مع روسيا، داعيا لبذل المزيد من الجهود لضمان بلوغ كييف موقع القوة من خلال تغيير مسار النزاع.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم أوكرانيا واحتمال نشر وحدات من العسكريين الأجانب في البلاد، وهي فكرة طرحها حلفاء كييف في الأشهر الأخيرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...