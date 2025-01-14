شاهد.. إحتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

العالم – خاص بالعالم

لكن رغم هذا قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان بجولة غرب افريقيا لحشد الدعم اللازم لاستعادة عضوية بلاده في الاتحاد الأفريقي.



الجولة شهدت تصريحات ووعيد لقوات الدعم السريع ليؤكد خلال كلمة له مع الجالية السودانية في موريتانيا إن الجيش سينهي تمرد قوات الدعم السريع ما دامت مصرة على عدم الاستسلام للقوات المسلحة. لكنه ايضا مستعد، لأي سلام يحفظ للبلاد أمنها وكرامتها.

sb البرهان

وسبق ان اكد كلامه هذا خلال لقائه برئيس السنغال أن بلاده تواجه حرباً ممنهجة متعددة الأطراف. ومشترطا توقف الحرب بخروج الدعم السريع من الأعيان المدنية ومساكن المدنيين وإيقاف الدعم الدولي لهم متهما اياهم بارتكاب جرائم حرب جماعية.

sb البرهان

وتزامنا مع الجولة تصاعدت المعارك لتستهدف قوات الدعم سد مروي، ومحطة الكهرباء في الولاية الشمالية بالمسيرات.

ثم في اليوم التالي شنت قصف مدفعي عشوائي على منطقة دار السلام بولاية الخرطوم، ما ادى الى مقتل 120 مدنياً وإصابة آخرين فيما تعاني المنقطة من نقص حاد في الإمدادات الطبية حسبما اعلنت غرفة الطوارئ في امبدة.



ويأتي هذا التصعيد بعد تمكن الجيش من استعادة السيطرة على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة.

وكشف قائد العمل الخاص بولاية سنار، فتح العليم الشوبلي، تكبد الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد وصلت الى مقتل ما يزيد عن 110 من القوات بينهم 17 قيادياً، وأسر اكثر من 20 آخرين.

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