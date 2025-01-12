هل سيكون الإتفاق المحتمل لوقف إطلاق النار بغزة جدّياً ونهائيا؟

العالم – خاص بالعالم

وأشار مناع إلى أن التعريف الإسرائيلي لـ"الصفقة"، هي صفقة ضمن المرحلة الاولى يضمن بها نتنياهو الإفراج عن بعض الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، بينما التعريف لدى المقاومة الفلسطينية هي "صفقة بموجبها يتم إنهاء الحرب والإنسحاب التام قطاع غزة".

ولفت مناع إلى أنه يوجد اليوم رغبة واضحة لدى الإدارة الامريكية وضغط حقيقي لديها في انجاز المرحلة الأولى على الأقل في هذه الصفقة هذا أولا هذا أحد العوامل الهامة اليوم في هذا الشأن بأن هناك رغبة وضغط أمريكي واضح، حيث أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يريد أن يدخل البيت الابيض وقد أنجز شيئا في هذا الملف.

ونوه مناع أن الأمر الآخر يتمثل في الكلفه التي يدفعها الإحتلال اليوم في قطاع غزة، بمعنى أن الخسائر في جيش الاحتلال إضافة الى ذلك هناك تيار واسع اليوم في كيان الاحتلال يخشى من مسألة إعادة إحتلال القطاع، وبالتالي تتحمل "إسرائيل" مسؤوليه السكان في قطاع غزة.

شاهد أيضا..تفاصيل جديدة عن ملامح صفقة لوقف اطلاق النار في غزة

وكانت قد كشفت مصادر أميركية عن ملامح الصفقة المحتملة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، وقالت إنها متعددة المراحل، وتتضمن إعادة كل الأسرى الإسرائيليين، وانسحابا كاملا من القطاع في النهاية. فيما قالت مصادر في المقاومة الفلسطينية إن الصفقة في ملعب الاحتلال وبانتظار رده.

وبعد أن أعلنت" إسرائيل"عن إرسال وفد برئاسة رئيس جهاز الموساد إلى قطر لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، لمّحت واشنطن إلى أن الاتفاق "بات قريباً".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...