خلافات تعصف بحكومة نتنياهو حول إتفاق غزة!

العالم – العين الإسرائيلية

ورصد البرنامج الخلافات التي تعصف بحكومة نتنياهو بشأن الإتفاق على وقف اطلاق النار في غزة، حيث هدد "بن غفير" و"سموتريتش" بالإنسحاب من الحكومة في حال أقرت هذه الصفقة التي دعا إليها مقربون من سموتريتش إلى تنفيذ المرحلة الاولى منها فقط بإطلاق سراح بعض الأسرى، ومن ثم العودة بعدها الى الحرب على غزة.

وحولا تداعيات هذا الرفض من جانب "بن غفير" و"سموتريتش" وبعض الوزراء من حكومة نتنياهو للإتفاق على وقف اطلاق النار في غزة، اكد الباحث السياسي د. زكريا حمودان، ان ذلك يعد دليلا على وجود انقسام في الداخل الصهيوني على مستوى الحكومة مع الاشارة الى ان "يائير لبيد" كان قد أعطى تلميحات إلى نتنياهو بأنه يستطيع بأن يغطي الصفقة في حال رفض"سموتريتش" و"بن غفير"الاستمرار في الحكومة، مما يعني بأنه يستطيع أن يغطي الحكومة عبر تأمين العدد المناسب من الأصوات لابقاء الحكومة ولتشكيل ائتلاف حكومي جديد فقط من أجل تسوية موضوع الصفقة.

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ولفت حمودان إلى أن هذا الأمر يشير الى أن العقلانية التي يتحدث بها "لبيد" هي ذات خلفية أمريكية خاصة أن الصفقه واضح انها مطلب امريكي بحث من أجل انهاء بعض الملفات في المنطقه واعطاء الوقت لملفات أخرى أكثر أهمية لدى الإدارة الامريكية ومن الواضح ان الخلاف بين المتطرفين في الكيان الصهيوني من جهة والإدارات الامريكية من جهة أخرى وهذا أمر بديهي بات يتبلور



وبحث البرنامج ما يتعلق بالإتفاق على وقف اطلاق النار في غزة وتبادل الاسرى ما يعني اعطاء المجال للمقاومة في القطاع لترميم قدراتها العسكرية بحسب أحد الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في حرب الإبادة هناك، والذي رأى بأن وقف اطلاق النار الآن سيعني مقتل المزيد من الجنود الإسرائيليين في المرة القادمة.

كما ناقش البرنامج ما يتعلق بطرح الكثير من التساؤلات في الاعلام العبري عن اليمن بعد الاتفاق على وقف اطلاق النار في قطاع غزة، وما اذا كان سيتوقف اليمن عن إطلاق صواريخه ومسيراته على العمق الإسرائيلي ربطا بما كان قد أكده المسؤولون اليمنيون بأنهم سيوقفون جبهة الإسناد إذا توقفت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ضيف البرنامج:

- الباحث السياسي د. زكريا حمودان

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