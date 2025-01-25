أبرز تفاعلات نشطاء التواصل حول العدوان الإسرائيلي على جنبن

العالم – نقطة تواصل

ما إن هدأت نيران الحرب على قطاع غزة حتى اشتعلت في جنين ، حيث شن عدوانا شرسا على اهلها حاول من خلاله العدو الاسرائيلي تحويلها الى ساحة حرب جديدة محاولا عبثا تحقيق ما فشل في تحقيقه في غزة.



جنين المدينة والمخيم لطالما كان رمزا للمقاومة فكما غزة، جنين تقف ثابته للاستسلام تؤكد ان إرادة الشعب الفلسطيني لا تقهر.

وتفاعل النشطاء على المنصات الرقمية بشكل واسع مع هذا العدوان الاسرائيلي على جنين ومخيم مؤكدين ان هذا الاحتلال بعد فشله في غزة يحاول عبثا تحقيق أهدافه في جنين الصامدة.

وتنوعت التعليقات بين اشادة بصمود أهالي جنين ومقاومتهم الباسله وتحذير من خطورة العدوان المستمر.

هاشتاغات مثل هاشتاغ "جنين تقود الصمود" و هاشتاغ "جنين تقاوم" وغيرها تصدرت المشهد لتؤكد ان صوت الحق الفلسطيني لن يسكت وان جنين اليوم تكتب صفحة جديدة في سجل الصمود والتحدي.

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واستعرض البرنامج أبرز البوستات والمنشورات التي تم تداولها على نطاق واسع في المنصات الرقمية، ومن أبرز البوستات ومنشورات الاعلام العسكري ابو عبيدة:" نقدر وقوف أبطال الضفة وقفة عز وشرف وتحية خاصة لجنين شقيقة الروح لغزة في البطوله والعنفوان".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...